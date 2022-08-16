رحمة رياض تعلق على نجاح حفلها في تونس والجماهير تتغنى بها (صور)

شرف كبير وقوفي على مسرح قرطاج العريق، سعدت جدًا بزيارة #تونس الخضراء ولقائكم 🇹🇳



شكرًا على حضوركم ومحبتكم🙏🏼



نحبكم برشا❤️#رحمة_رياض | #RahmaRiad pic.twitter.com/tL8WndRbFm — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) August 15, 2022

وفي السياق ذاته، لا زالت رحمة رياض، تتصدّر بأغنيتها الجديدة (اصعد للكمر) التي طرحتها الشهر الماضي، حيث لا تزال تحجز لها مكاناً ضمن قائمة أكثر المقاطع الموسيقية رواجاً، على مستوى العالم، على موقع (يوتيوب).



وأظهر الجمهور تفاعلاً كبيراً في الحفل الذي شهد حضور أعداد كبيرة من مختلف الدول، حيث رحبت الجماهير برياض ووصفو صوتها بالحنون وإحساسها بالدافئ.



وطالبت الجماهير من الفنانة العراقية أن تكرر زيارتها إلى تونس، مؤكدين أن حفلها في قرطاج كان اسطورياً.

نورتينا رحمة كانت حفلة ممتازة زورينا دوما — Nadia hachicha (@hachicha_nadia) August 15, 2022

احلى ليلة استمتعنا هواي وياج☺️☺️💕💕

برافو ضبطتي التونسي☺️💕

الحفلة جانت تخبل💕😚💕

اما اللوك حكاية ثانية😍☺️💕 — 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑚𝑎 (@_RahmaFan_) August 15, 2022

وأشارت رياض إلى أنها حققت رقما قياسيا جديدا في حياتها، مقدمة شكرها للجمهور التونسي بعد حضوره الحفل بشكل غفير.ونشرت رحمة لقطات من الحفل الذى أقيم في قرطاج ، قدمت خلاله عددا من أغانيها الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور.وقالت النجمة رحمة عبر حسابها على تويتر: "شرف كبير وقوفي على مسرح قرطاج العريق، سعدت جدًا بزيارة تونس الخضراء ولقائكم، شكرًا على حضوركم ومحبتكم، نحبكم برشا".