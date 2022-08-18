شيماء قاسم تعلن ارتباطها رسمياً.. فما جنسيته؟ (فيديو)

وقالت قاسم خلال استضافتها في برنامج" Celebrity"على قناة السومرية مع الزميل إيهاب العطية، "أعلن ارتباطي من عراقي شهير في "السوشيل ميديا" ولا استطيع ذكر أسمه".وفي سياق الحلقة تطرقت حول لقب ملكة جمال العراق ومعاناتها التي واجهتها خلال مسيرتها وقالت: أنا حرفياً (تبهذلت) في لقب ملكة جمال العراق لأسباب عديدة".وبشأن مشاريعها المستقبلية.. ذكرت قاسم ان "في المشاريع القادمة سأتطرق الى مواضيع تخص المرأة العراقية"، مشيرة الى تأثيرها النفسي بسبب انفصال والديها وكيفية تنسيق الوقت بينهم".لمشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع الإعلامية شيماء قاسم.يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ يوم اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.