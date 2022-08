الموت يغيب أشهر مخرج أفلام أميركية

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن ممثل وكيل المخرج الشهير قال إنه توفي في منزله بمدينة لوس أنجلوس، الجمعة، متأثرا بإصابته بسرطان البنكرياس.وترك ولفغانغ بيترسن إثرا كبيرا من الأفلام السينمائية، لعل من أبرزها "خط النار"، و"إير فورس ون"، والفيلم الملحمي "داس بوت".وفي عام 1993، أخرج بيترسن فيلم "خط النار" (In the Line of Fire)، الذي كان بطله الممثل كلينت إيستوود، الذي كان موكلا بحماية الرئيس.وفي عام 1997، أخرج بيترسن فيلم "إير فورس ون"، ويروي قصة اختطاف إرهابيين لطائرة الرئيس الأميركي، الذي جسّد شخصيته الممثل هاريسون فورد، وحقق الفيلم حينها نحو 315 مليون دولار أميركي.وكان الاختراق الأول لبيترسن فيلم "داس بوت" عام 1981، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينمائي.ويروي قصة عسكريين نازيين كانوا على متن غواصة أثناء الحرب العالمية الثانية، ويواجهون رهاب الأماكن المغلقة، واعتبر بأنه تحفة فنية مناهضة للحرب.وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن يلتحق بأكاديمية السينما والتلفزيون في ستينيات القرن الماضي، وبدعها انطلاق نحو أضواء "هوليوود".والمخرج الراحل من مواليد عام 1941، ونشأ على الساحل الشمالي لألمانيا، وترك ذلك تأثير كبير عليه ظهر في الأفلام التي أخرجها.وفي عام 2000، أخرج فيلم "العاصفة المثالية" من بطولة جورج كلوني، وبني سيناريو الفيلم عن قصة حقيقية لقارب ضل طريقه في البحر، وبلغ ميزانية الفيلم 100 مليون دولار وحقق إيرادات تقدر بنحو 328 مليون دولار.