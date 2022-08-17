وفاة فنانة سورية شهيرة

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة انطوانيت من خلال بوست على فيسبوك كُتب فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية".وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.