ميريام فارس تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأخيرة (صور)

ولم تتردد ميريام بالظهور المتألق والأنيق في الفترة الأخيرة، حيث باتت حديث المتابعين بإطلالاتها المختلفة في أحدث حفلاتها الغنائية.أطلت ميريام فارس هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفلها والمتابعين على حسابها في "الانستغرام".واختارت ميريام فارس فستاناً براقاً، أظهر جمالها ورشاقتها، تميز باللون الأزرق الفاتح، ونشرت على حسابها الرسمي صورها، وكُتب تعليق: "إليكم صور من حفل ملكة المسرح ميريام فارس في مونتي كارلو - موناكو، لمزيد من الصور اذهبوا الى الصفحة الرئيسة لميريام على فيسبوك".