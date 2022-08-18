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بسبب أزمتها مع براد بيت.. أنجلينا جولي تقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي

فن وثقافة

2022-08-18 | 03:10
Alsumaria Tv
بسبب أزمتها مع براد بيت.. أنجلينا جولي تقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي
487 مشاهدة

رفعت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي دعوى على مكتب التحقيقات الفيدرالي بموجب قانون حرية المعلومات، متسائلةً عن سبب إغلاق تحقيق مع زوجها السابق براد بيت بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي واللفظي في عام 2016، وأبدت اعتراضها على نقص الشفافية فيما يتعلق بالتحقيق في الحادث.

بعد فترة من إثارة الجدل حول هوية مقدم الدعوى، أكدت عدة تقارير أن أنجلينا جولي هي نفسها "جين دو" التي ورد اسمها في دعوى على مكتب التحقيقات الفيدرالي عن سبب إغلاق تحقيق مع زوجها آنذاك براد بيت بعد مزاعم بالاعتداء الجسدي واللفظي في عام 2016، وأفادت التقارير أن جولي هي بالفعل المدعي الذي لم يتم الكشف عن اسمه في الدعوى سابقًا، والتي أُثيرت كثير من التكهنات حولها منذ فترة طويلة، نظرًا للجدول الزمني والأحداث الموصوفة.

طالبت الدعوى مكتب التحقيقات الفيدرالي بتسليم الوثائق المتعلقة بالتحقيق مع براد بيت، بعد أن قالت أنجلينا جولي أنه اعتدى عليها جسديًا ولفظيًا، وعلى أطفالهما أثناء سفرهم على متن طائرة خاصة منذ عدة سنوات، وورد أيضًا أنه تمت صياغة بيان حيثيات الدعوى وتقديمه إلى رئيس القسم الجنائي في مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، قبل أن يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بيت لن يتم اتهامه بارتكاب جريمة التعدي.

من بين الادعاءات التفصيلية السابقة التي ورد ذكرها في بيان مكتب المدعي العام، الاتهام بأن براد بيت تعدى لفظيًا على أنجلينا جولي أثناء رحلة لهما في الطائرة، وجاء في أحد بنود الدعوى: "في وقت لاحق، خلال نفس الرحلة، حدثت مشادة جسدية أخرى، وقالت جولي إنها أصيبت بجروح، وقدمت صورة لمرفقها في محاولة لتأكيد ذلك"، لكن نفى براد بيت تلك الادعاءات لاحقًا، ولم يتم توجيه أي اتهامات، وانفصل هو وجولي بعد وقت قصير من الحادث.

كانت قد نشبت أزمة جديدة بين براد بيت وأنجلينا جولي في حزيران الماضي، حيث قام الأول برفع دعوى قضائية يتهم فيها الأخيرة بمحاولة الإضرار بمصالحه التجارية، وذلك من خلال بيع حصتها في ممتلكات شاتو ميرافال بدون علمه في محاولة لإلحاق الضرر بالشركة، وكان يسعى للحصول على تعويضات مالية ورسوم قانونية وإلغاء بيع أسهمها في الشركة، مدعيًا أيضًا أنه وفقًا لشروط تسوية طلاقهما، هناك بند ينص على أنه لا يجوز لأي من الطرفين بيع حصته في الشركة دون موافقة الطرف الآخر.

في تموز الماضي، خسر براد بيت قضية ممتلكات شاتو ميرافال ضد زوجته السابقة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، والتي اتهمها فيها بالتأثير على سمعته التجارية وعرقلة مصالحه المالية، بعد بيع حصتها بدون علمه لرجال أعمال آخرين.

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