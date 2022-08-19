2022 يُعيد 6 مطربين إلى الألبومات بعد غياب سنوات طويلة

وفاجأ الشاب خالد الجمهور مؤخراً بطرح بوستر ألبومه الجديد 2022 أخيراً، بعد طول انتظار من جمهوره للألبوم، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية منذ ما يقارب 10 سنوات بعنوان "ce la vie"، واحتفل جمهوره بهذه المناسبة، خاصة بعد تأجيل الألبوم لأكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وآخرها في فترة أزمة كورونا والتي انتهى بها من تسجيل الألبوم ولكن لم يتمكن من طرحه.وأعلنت أيضاً الفنانة ديانا حداد عودتها للألبومات بعد غياب 8 سنوات منذ ألبومها "يا بشر"، وطرحت أول أغنيتين من ألبومها الجديد بعنوان "وحشني شخص" و"مغنجة"، وقالت إنها ستطرح أغنيتين كل فترة من الألبوم وأضافت في تدوينة لها: "مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن ألبومي الجديد، رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة".وعاد أيضاً في 2022 المطرب فارس للغناء بعد اختفاء ما يقارب 7 سنوات، وحقق فارس شهرة كبيرة في فترة التسعينيات قبل ابتعاده عن الغناء والأضواء في السنوات الأخيرة، وطرح الفترة الماضية عدة أغاني من ألبومه الجديد ومنها أغنية "عصبي" وفيديو كليب أغنية "دبلوماسي" وعدة أغاني أخرى جديدة، واحتفل جمهوره بعودته بعد غياب طويل للألبومات والغناء.

ومن النجوم المتوقع عودتهم للألبومات في عام 2022، هو الفنان كاظم الساهر، والذي كانت آخر ألبوماته في 2016 بعنوان "كتاب الحب"، وكشف مؤخراً عن انتهائه من تسجيل كافة أغاني الألبوم، وأصبح جاهزاً للطرح، وقال إنه يرغب في طرح الألبوم في أقرب وقت بسبب تأخير طرحه في الفترة الماضية، وهو ما قد يجعل عودته في 2022 مسألة وقت فقط بالنسبة للجمهور.واعتاد جمهور إليسا على تواجدها كل عام بألبوم جديد خاصة في السنوات الأخيرة، إلا أنها غابت عن الألبومات منذ ألبومها "صاحبة رأي" الذي طرحته في 2020، ولكنها عادت هذا العام بألبوم جديد من إنتاجها الخاص، وطرحت منه أول أغنية "أنا وبس"، وأعلنت عن طرح الألبوم كاملاً بعد بطولة كأس العالم في 2022.ومن مفاجآت عام 2022 هي عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للغناء والألبومات بعد غياب أيضاً، وكشفت عن أغنيتها الأولى هذا الصيف بعنوان "المترو"، لتتواجد في موسم الصيف بعد غياب طويل، وكذلك تعود للألبومات بعد غياب ما يقارب 5 سنوات منذ ألبوم "نساي"، حيث تطرح هذه المرة أغاني ألبومها بشكل منفرد، بحسب ما أعلنت للجمهور مؤخراً.