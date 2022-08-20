هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها؟

وتعرضت الفنانة نسرين طافش خلال الساعات الماضية لانتقادات بسبب صورة جريئة ظهرت خلالها في أحضان زوجها وهي ترتدي مايوه "بكيني".ونشر زوج نسرين طافش مؤخرا الصورة عبر خاصية "استوري" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ويظهر خلالها في أحضان نسرين طافش وهي ترتدي لباس البحر "مايوه" وشاركتها طافش على حسابها لتتلقى سيلا من الهجوم والانتقادات.وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، مما عرض الفنانة السورية للهجوم، حيث اعتبرها الجمهور جرأة زائدة لم يعتادوا عليها منها.وكانت الفنانة نسرين طافش قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب ظهورها في فيديو مع زوجها أثناء قضاء شهر العسل في إحدى محافظات مصر، حيث قبلها زوجها واحتضنها في الفيديو.وكانت نسرين طافش، قد أعلنت زواجها رسميا من الطبيب المصري شريف الشرقاوي، من خلال نشرها صورة ليدها ويد عريسها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبادر عقب ساعات بكشف هويته ونشر صورتها برفقته.