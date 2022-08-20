فارس كرم عن ميريام فارس: نفسيتها محمضة!

وفي التفاصيل، كانت ميريام فارس قد بررت موضوع نشر صورة للفنان فارس كرم بحجم أصغر من صورتها على اعلان الحفل، اذ قالت حينها: "فارس خيرة الشباب وانا بحبو كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس منقرر، في شركة هيّ اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا".كلام ميريام فارس رد عليه الفنان فارس كرم في مقابلة مع "اغاني اغاني"، حيث قال: "ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة".