آخر تطورات الحاله الصحية للفنان عبد الله مشرف

قرر الاطباء تركه تحت المراقبة. وأكد زوج ابنته السيد شريف عبد القادر استقرار حالته الصحية.قال عبد القادر ان حالة مشرف بدأت تتحسن لكنه يحتاج وقتاً لاستكمال علاجه. واشار عبد القادر ان الاطباء طمأنوهم على حالته الصحية.مشرف شارك بأكثر من 250 عمل منها المسرحيات والمسلسلات، وآخرها كان في رمضان الماضي في مسلسل "اتنين في الصندوق".