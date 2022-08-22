جميلة البداوي وعبد الفتاح الجريني ...قصة بانت تلاويحها اولا في مقابلة مع السومرية

وبهذه الصورة، أكد الجريني ارتباطه بالبداوي، حيث نشر لقطة من ليلة الحنة، تمهيدا لإتمام مراسم الزواج فى مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، بحضور عدد من نجوم الفن.وتلقى عبد الفتاح الجريني وجميلة البداوي التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك من الجمهور بهذه المناسبة.وأطلت الفنانة جميلة البدوي بقفطان مغربي باللون الاخضر، مزينا بالتطريز باللون الذهبي، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة أكسسوارات باللون الذهبي على جبهتها.ومن المقرر أن يحيي عدد من نجوم الفن، حفل الزفاف اليوم الاثنين، ومن بينهم الفنانة العراقية رحمة رياض، والفنانة المغربية اسماء المنور، وبحضور الفنانة الإماراتية أحلام وآخرين من الفنانين العرب.وفي وقت سابق، قالت الفنانة جميلة البداوي خلال استضافتها في برنامج Celebrity على قناة السومرية مع الزميل إيهاب العطية، "مخطوبة مخطوبة... والله قريب جداً سوف أعلن ارتباطي".وعند سؤالها عن شخصية الرجل الذي ترتبط به وهل هو فنان أم رجل أعمال أم رجل عادي، أجابت البداوي، أنه "رجل أعمال وفنان وانسان عادي و طيبة واخلاق وكل شيء، حسب وصفها".يمكنكم مشاهدة المقابلة كاملة مع جميلة عبر قناة السومرية على اليوتيوب: