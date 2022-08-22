نبيلة عبيد تشيد بـرحمة رياض والأخيرة ترد بهذه الكلمات (فيديو)

أشادت الممثلة المصرية نبيلة عبيد بأغنية الفنانة العراقية رحمة رياض "اصعد للكمر" وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت نبيلة فيديو يضم صورها خلال شبابها، أضافت عليه الأغنية ، وأكدت أنها تحب الأغنيات العراقية، وقالت: "حلوه الاغنيه ديه.....انا بحب النغم العراقي فيه شجن و سحر جميل و مختلف.... و حبيت صوت رحمه رياض كمان بالأغنيه ديه.... مين بيحب كمان الغنا العراقي.... مساكم برائحة المن و السلوى".
وعلى الأثر، ردّت رحمة رياض على إشادة نبيلة عبيد، وقالت: "الست نبيلة عبيد شكراً جزيلاً، الأغنية توصف سحر جمالك وإبداعك وبالعراق نحبك هواي، ونوصّل إلك تحية حب وسلام".