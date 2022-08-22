نبيلة عبيد تشيد بـرحمة رياض والأخيرة ترد بهذه الكلمات (فيديو)

وعلى الأثر، ردّت رحمة رياض على إشادة نبيلة عبيد، وقالت: "الست نبيلة عبيد شكراً جزيلاً، الأغنية توصف سحر جمالك وإبداعك وبالعراق نحبك هواي، ونوصّل إلك تحية حب وسلام".

وشاركت نبيلة فيديو يضم صورها خلال شبابها، أضافت عليه الأغنية ، وأكدت أنها تحب الأغنيات العراقية، وقالت: "حلوه الاغنيه ديه.....انا بحب النغم العراقي فيه شجن و سحر جميل و مختلف.... و حبيت صوت رحمه رياض كمان بالأغنيه ديه.... مين بيحب كمان الغنا العراقي.... مساكم برائحة المن و السلوى".