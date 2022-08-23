بزفة مغربية وحضور ألمع النجوم.. هكذا احتفلا الجريني والبداوي بزفافهما (فيديو)

واحتفل النجم المغربي عبد الفتاح الجريني بزفافه الليلة في المغرب على مواطنته، ونشر الثنائي عدة صور وفيديوهات من كواليس حفل الزفاف على حسابهما بانستقرام، وظهر عبد الفتاح الجريني في الفيديوهات أثناء استعداده للحفل، وشارك الجمهور لحظات تجهيز إطلالته في حفل الزفاف وأثناء تجهيزه للوك الذي يظهر به في حفل الزفاف.ووجه الجريني الشكر لجمهوره في الفيديوهات بسبب رسائل التهنئة التي تلقاها منهم في الأيام الأخيرة، ونشر فيديو للحظة ذهابه إلى مقر إقامة حفل الزفاف في الدار البيضاء بالمغرب، ونشر الفيديوهات تحت هاشتاق "عرس المشعكك"، وشارك الجمهور لحظات خاصة من حفل الزفاف قبل بدء الحفل بزفة مغربية للعروسين على الطريقة التقليدية.ونشر عدد من النجوم على انستقرام عدة فيديوهات وصور من حفل زفاف ، ونقلوا الأجواء الصاخبة من حفل الزفاف والأجواء المغربية التقليدية، حيث ارتدى الزوجان أزياء مغربية تقليدية، وشهد حفل الزفاف حضور عدد من المشاهير في المغرب ومنهم الفنانة سلمى رشيد، والتي شاركت بالغناء في الحفل، وكذلك المطربة هند سداسي والفنان عبد الرحيم الصويري والمطربة الشابة جيلان والفنانة أسما لمنور وغيرهم.واحتفل الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني بخطبته منذ أيام على الفنانة الشابة جميلة البداوي، ونشر الثنائي عدة صور لهما أثناء الاحتفال بهذه المناسبة على انستقرام، ولاقت صورهما تفاعل كبير من الجمهور، بسبب رومانسيتهما وارتدائهما الأزياء المغربية التقليدية في الاحتفال، بالإضافة إلى الإعلان المفاجيء منهما بخطبتهما.