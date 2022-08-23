رحمة رياض توضح سبب غيابها عن حفل زفاف البداوي والجريني (فيديو)

ونشرت رحمة رياض، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي "سناب شات"، أوضحت من خلاله أنه تعذر عليها حضور الحفل بسبب عدم وجود تذكرة في نفس اليوم الموافق لحفل الزفاف، قائلة: "مفروض أنني أكون بالمغرب، أخدت التأشيرة في ظرف يومين، لكن المشكلة صارت في التذاكر، ماشاء الله الرحلات كثيرة على المغرب، ما مكتوب أكون في المغرب وأكون بقرب مع جميلة وزوجها، وربي يسعدهم".وسبق لرحمة رياض أن أشارت أن تأشيرة دخول المغرب "جد صعبة"، ماتعذر لها حضور الحفل، ليتم بعدها تدخل القنصل العام للمملكة المغربية باسطنبول، حيث حل الأخير أزمة دخولها لحضورها حفل زفاف صديقتها.وقالت الفنانة العراقية في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان وبأجمل معاني الثناء للقنصلية العامة لمملكة المغربية الشقيقة في اسطنبول، وبالخصوص السيد محسن مساعد القنصل المحترم، والشكر موصول لكل الجهات الرسمية في المغرب الحبيبة التي قدمت لي كل التسهيلات بأقصى سرعة. حفظ الله المغرب ملكا وحكومة وشعبا".