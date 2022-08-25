رسائل دعم مستمرة من النجوم لشيرين عبد الوهاب (صور)

وعلى رأس النجمات اللاتي وجهن رسائل دعم إلى شيرين عبد الوهاب مؤخراً، الفنانة إلهام شاهين، والتي نشرت اليوم صورة لشيرين على حسابها بانستقرام، ووجهت إليها رسالة تشجيع خاصة وتغزلت بها قائلة: "شيرين أطيب القلوب وأجمل الأصوات.. كنت رائعة في قرطاج .. متألقة وروحك الحلوة الصادقة فيها طاقة ايجابية جميلة.. ربنا يحميكى من كل شر ومن نجاح لنجاح دايماً".

ونشرت أيضاً الفنانة التونسية لطيفة تغريدة على حسابها بتويتر لدعم شيرين عبد الوهاب بعد ساعات من حفل الأخيرة في مهرجان قرطاج بتونس، وقالت في رسالتها إليها: "الف مبروك يا حبيبة قلبى نجاحك امبارح فى قرطاج عن جدارة، وكلنا بتعدى بصعوبات فى حياتنا ولكن انتى فنانة وانسانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكى اعطيه اكثر واكثر واسعدينا دايما بفنك الجميل".



ونفس الأمر للفنانة بلقيس، والتي حرصت على توجيه رسالة دعم وتشجيع للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال تصريحات لها مع برنامج "عرب وود"، قالت بها: "ألف مبروك نجاح الحفلة تستاهلي واحنا مبسوطين انك بتبتسمي ومبسوطين بسعادتك ويارب ترجعي احسن من الاول وانك تستمري انك تعملي أغاني حلوة عشان ده اللي احنا عايزينه مش عايزين حاجة تانية".



وعبر الفنان حمادة هلال عن دعمه لشيرين عبد الوهاب بعد عودتها للغناء مؤخراً بطريقته الخاصة، إذ نشر صورة له مع شيرين من آخر لقاء لهما هذا الشهر، ووجه إليها رسالة قائلاً: "‏ربنا ما يحرمك من الفرحة ويبارك في بناتك يا أختي الغالية وصديقة الكفاح".

أما الفنانة إنجي وجدان، فاختارت دعم شيرين عبد الوهاب بالدفاع عنها ضد التنمر على وزنها الزائد، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام عبرت به عن حبها لشيرين، ووجهت رسالة قوية للمتنمرين وقالت إن تلك التعليقات تسبب ضغوط كبيرة عليها واعتبرها أمراً يسبب الأذى النفسي، وتمنت ألا تقرأ شيرين عبد الوهاب هذه التعليقات حتى لا تتأثر بها وتفسد فرحتها بالعودة للغناء والحفلات مؤخراً.



بكلمات بسيطة دعمت وفاء الكيلاني، شيرين عبر ستوري إنستغرام، ونشرت فيديو لها وهي تغني وأرفقته بتعليق: "قد تمرض.. تتعثر.. لكن حين تطل بريقها يضئ السماء والأرض".

وجهت منى زكي رسالة لـ شيرين، وقامت بإعادة نشر فيديو استقبال الجمهور لها عبر خاصية ستوري إنستغرام، وعلقت قائلة: "فنانة كبيرة أوي يارب دايما في مكانك الصح".

نشرت شيماء سيف، مقطع من الحفل أثناء غناء شيرين، ووجهت رسالة لها عبر خاصية ستوري إنستغرام قائلة: "قمر بوس كتير وحضن كبير، بحبك".