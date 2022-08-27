بعد خصام دام 5 سنوات..شيرين تبادر بالصلح مع عمرو دياب (صورة)

شيرين التي تسعى للتصالح مع أغلب نجوم الوسط الفني، تمهيداً لبداية جديدة عقب انتهاء أزمتها مع زوجها حسام حبيب، لم تكشف عن سبب الرسالة المفاجئة، ولم تنشرها عبر حسابها الرسمي تجنباً لأية تعليقات قد تشعل النار بينها وبين دياب مجدداً، واختارت خاصية الاستوري وكتبت: "أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب".يذكر أن الأزمة بين شيرين وعمرو دياب اندلعت في كواليس حفل زفاف النجمة كندة علوش على الفنان عمرو يوسف، حيث سعت شيرين لمجاملة نجمي الحفل تامر حسني ومحمد حماقي، فقامت بالإساءة إلى دياب ووصفته بأنه صار كبيراً و"راحت عليه".ورغم أن شيرين وصفت تصريحاتها وقتها ب"زلة لسان" ودعابة، وتم توجيه اللوم لمن قام بتصوير المقطع وتحميله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت وأكدت أن كلامها عن دياب كان مقصوداً، ورداً على سخريته منها أكثر من مرة.وروت شيرين عبد الوهاب كواليس ما حدث في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف وأسباب إساءتها للنجم عمرو دياب، وقالت: إنها مستعدة للجلوس معه في "قعدة صلح"، وأكدت أن من أطلق على دياب لقب الهضبة كان يريد إهانته، وأنها في كل الأحوال "هرم" وكبيرة وقوية في عالم الغناء ولا تخاف من أحد!!