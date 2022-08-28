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ميليسا رؤوف.. أول ملكة جمال بدون مكياج

فن وثقافة

2022-08-28 | 05:56
Alsumaria Tv
ميليسا رؤوف.. أول ملكة جمال بدون مكياج
918 مشاهدة

أصبحت المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال إنكلترا، أول متسابقة وملكة جمال على الإطلاق تتنافس دون ارتداء أي مساحيق تجميل في تاريخ المسابقة الممتد لما يقرب من قرن من الزمان .

وتقدمت ميليسا رؤوف، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا من جنوب لندن، إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة.

وتنافس في النهائيات في أكتوبر المقبل على التاج.

وقالت رؤوف في مقابلة مع صحيفة إندبندنت البريطانية: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يرتدين المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك".

وأضافت: "إذا كان المرء سعيدًا ببشرته، فلا يجب أن نُجبر على تغطية وجهنا بالمكياج، عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل فرد فريدًا".

قالت رؤوف إنها على الرغم من أنها بدأت في وضع "المكياج" في سن مبكرة، إلا أنها قررت تجنب التقاليد في المسابقة.

وأوضحت في المقابلة: "لم أشعر أبدًا بأني ألتقي بمعايير الجمال، لقد قبلت مؤخرًا أنني جميلة في بشرتي ولهذا قررت التنافس بدون مكياج".

وفي مايو، نشرت رؤوف صورة سيلفي على إنستغرام من جولة "الوجه المكشوف" من المسابقة، وكتبت أنها "تعانق الشوائب والعيوب".

وقالت أنجي بيسلي ، مديرة ملكة جمال إنجلترا ، لشبكة CNN في بيان: "لقد قدمنا جولة Bare Face Top Model في عام 2019 حيث كان معظم المتسابقين يقدمون صورًا معدلة للغاية يرتدون الكثير من المكياج وأردنا أن نرى الشخص الحقيقي وراء الماكياج".

وبحسب المنظمين، فإن رؤوف تخطط للذهاب بوجه خال من الماكياج مرة أخرى في النهائي الوطني في أكتوبر.

وأضافت بيسلي: "نتمنى لها حظًا سعيدًا في ملكة جمال إنجلترا، إنه أمر شجاع جدًا أن تفعله عندما يرتدي الجميع المكياج لكنها ترسل رسالة مهمة إلى الشابات".

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