فنانون عرب وعراقيون يتفاعلون مع احداث العراق (صور)

وكان أول الفنانين العرب المتضامنين مع العراق، هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي كتبت على تويتر: "الله يحفظ العراق وشعبه".كما غردت الفنانة العراقية رحمة رياض: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يومًا سلاما… حفظ الله العراق وشعبه العظيم".

بردا و سلاما يا عراق 🙏 pic.twitter.com/F1xssErN6N — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) August 29, 2022

إلى ذلك، قامت الفنانة العراقية أصيل هميم بنشر صورة على "انستغرام" وكتبت "بردا وسلامك يا حبيبي يا عراق".

من جهته، قام الفنان الكويتي عبد الله بوشهري بنشر تغريدة في "تويتر" وكتب "اللهم أستودعك العراق وأهله".

كما نشر الفنان العراقي سيف نبيل على "الانستغرام" وكتب "برداً وسلاماً على العراق".







وكتبت الفنانة العراقية الاء حسين "برداً وسلاماً على بلد السلام".وعلقت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم على "الانستغرام" حيث كتبت "اللهم اني استودعتك بلدي وشعبي واهلي يأمن لا تضيع الودائع يارب' اللهم احفظ بلدي وشباب بلدي.. يا الله".وكتب الفنان اياد راضي "برداً وسلاماً يا وطن".أما الاعلامي اللبناني إيلي مرعب، فكتب "اللهم احفظ العراق ، هالبلد الحلو وأهلوا الطيبين ما بيلبقلكم الا الفرح والسلام".

بدورها، كتبت الفنانة العراقية شذى حسون: "بردا وسلاما يا عراق".من جانبه، كتب الفنان العراقي حاتم العراقي: "اللهم اني استودعتك بلدي العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم".