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بمبلغ خيالي.. منديل محمد عبده معروض للبيع (صورة)

فن وثقافة

2022-08-31 | 04:52
Alsumaria Tv
بمبلغ خيالي.. منديل محمد عبده معروض للبيع (صورة)
867 مشاهدة

بات المنديل الذي حمله فنان العرب، محمد عبده، خلال حفله الذي أحياه في مدينة أبها هذا العام، حديث عدد كبير من السعوديين والعرب بشكل عام، بعد أن قام أحد المتاجر بعرضه للبيع، بسعر اعتبره الكثيرون خيالياً.

وعرض المتجر صورة للمنديل الذي تمّ الحصول عليه، وفقاً لما هو مذكور، من حفل أقيم قبل عدّة أشهر في مدينة أبها السعودية.

وعرض المنديل عبر موقع المتجر بين يدي إحدى الفتيات، وقد كتب عليه: "منديل محمد عبده"، ورسم عليه قلب حب.
أما سعره الذي أثار الجدل، فقد بلغ 29,999 ريالاً سعودياً (ما يعادل حوالي ثمانية آلاف دولار).
الغريب في الأمر أن المتجر قدم عرضاً لشراء هذا المنديل بالأقساط، موضحاً أن ذلك سيكون لمدة أربعة شهور، بواقع 7500 ريال سعودي شهرياً (ما يقارب الـ2000 دولار).
واستمراراً لغرابة الموضوع وطرافته بذات الوقت، أرفق المتجر فيديو يبين صعود إحدى الفتيات على خشبة المسرح بعد انتهاء الحفل الذي قدمه فنان العرب، وقيامها بجمع المناديل التي استخدمها عبده خلال الحفل، معلقاً عليه بالقول إنه جاء رداً على المشككين في صحة المنديل.
ورفض عدد كبير من السعوديين عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا العرض، معتبرين أنه لا يليق بفنان كبير بحجم محمد عبده، وأن ما فعله المتجر يعتبر إهانة للمطرب، الذي شكل حالة خاصة لدى السعوديين والعرب عموماً.

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