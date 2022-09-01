تطورات مثيرة في أزمة ميريام فارس وفارس كرم (صور)

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅
صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات #قحبة_آخر_زمن https://t.co/SQP4Hb30VJ
— Fares Karam (@fareskaram) August 31, 2022
بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅
صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات #قحبة_آخر_زمن https://t.co/SQP4Hb30VJ
شكلك ما تحمّلت الحقيقة..
بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها
— Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022
شكلك ما تحمّلت الحقيقة..
بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها