لماذا عاش كاظم الساهر 20 عاماً من العزلة؟ (فيديو)

وقال كاظم الساهر "إن الموهبة بدون إدراك وثقافة لا تساوي شيئاً عظيماً أو كبيراً، لقد عشت سنوات طوال في عزلة تامة، قرابة الـ 20 عاماً عشتها في شبه عزلة عن الجميع، مؤكدًا أنه لا يسهر، واصفًا نفسه بأنه شخص "بيتوتي"، مؤكدًا أنه في مرة من المرات جلس في المنزل 4 أشهر متتالية.وعندما أجلس مع أصدقائي يأتون معي إلى المنزل، ونادرًا ما أخرج، وذلك عكس أصحابي فهم يخرجون إلى الأسواق الشعبية ويسهرون ويتونسون، لكن أنا نادرًا ما أخرج، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا والماسك المفروض على المواطنين هو "هبة من الله"، كنت أضع الماسك والنظارة وأذهب إلى الأسواق الشعبية التي حُرمت منها من 20 عاماً، ويومًيا كنت أخرج من المنزل، ولا أحد يعرفني.وعبر كاظم الساهر عن حبه للمواطنين جميعًا واصفًا إياهم بالطيبين، ولكنه لا يستطيع الخروج دائمًا، مشيرًا إلى أن عزلته ليس بغرض الوحدة أو الانطوائية، ولكن بغرض العمل، وقدر من الرغبة في عدم المعاملة كنجم، وأكد أنه تحرر من نجوميته وكان يخرج كثيرًا وقت كورونا.