شيرين عبد الوهاب: "لا عاش ولا كان اللي يهدّ حيلي" (فيديو)

وفي مداخلة لها مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة "نجوم إف أم"، قالت شيرين: "مش هيجي قبلي ولا بعدي، أنا بيني وبين نفسي مايكل جاكسون"، مضيفة: "لا عاش ولا كان اللي يهد حيلي".وأوضحت شيرين عبد الوهاب ان خطوتها القادمة ستكون تأسيس شركة إنتاج خاصة بها، معلقة: "لن أكون ملكاً لأحد في اللي باقي من عمري".وفي الوقت نفسه، أكدت شيرين أنها لا تمانع التعاون مع شركات الإنتاج التي أسهمت في مشوارها الفني للاستفادة من خبرتها.