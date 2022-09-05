"زعموا أنها ابنتها".. ياسمين صبري تكشف حقيقة صورتها بصحبة طفلة (صورة)

وأوضحت ياسمين، أنها لم تنجب، وأن الطفلة التي ظهرت معها في الصورة المتداولة كانت معها في مسلسل "فرصة تانية".وأشارت إلى أن الطفلة، وتدعى حلا هاني، جسدت وقتها دور ابنة شقيقتها ضمن أحداث العمل التي كانت تؤدي دورها الفنانة هبة مجدي.يُذكر أن شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم أن لدى ياسمين صبري ابنة من زواجها الأول تُدعى تيا، وعمرها أقل من 10 أعوام.