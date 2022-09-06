شارك في مسلسل بيت الطين.. فنان عراقي يتعرض لوعكة شديدة

السومرية نيوز – فن

تعرض الفنان نزار علوان، الى وعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى لأجراء عملية جراحية كبرى.







وأضافت، "نرجو منكم الدعاء ان يخرج الى اهله ومحبيه بإلف سلامة".

وكتبت صفحة الفنان نزار علوان عبر الفيسبوك، "احبتي نرجو من جميع جمهور ومحبين الفنان نزار علوان الدعاء له، الان موجود في صالة العمليات يجري عملية فتح صدر فوق الكبرى".وأضافت، "نرجو منكم الدعاء ان يخرج الى اهله ومحبيه بإلف سلامة".

يذكر ان الفنان نزار علوان شارك في العديد من الاعمال الفنية وأبرزها مسلسل بيت الطين بأجزائه الأربعة الذي عرض على قناة السومرية.