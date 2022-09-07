ما حلم ميرفت أمين الذي لم يتحقق؟

ولكن من المفارقات الغريبة في حياة ميرفت أمين، هو حلمها الفني الذي لم يتحقق في السينما أو التليفزيون، برغم أنها أحق الناس بتقديمه، وهو تقديمها لدور الصعيدية.أكدت الفنانة ميرفت أمين في الكثير من التصريحات الصحفية السابقة، أنها تتمنى أن تقدم دور سيدة صعيدية أو فلاحة، مشيرة إلى أن هذا الحلم لم يتحقق أبداً.وأرجعت ميرفت أمين عدم تحقق حلمها بتقديم هذه النوعية من الأدوار، لعزوف المنتجين والمخرجين عن اختيارها لتقديمها، لأنها لا تناسبها.وقالت ميرفت أمين في تصريحاتها المختلفة "أين أحصل على هذه الأدوار؟ أتمنى تقديمها لأنها تستهويني، نفسي أعمل دور فلاحة أو صعيدية لكن محدش بيعرضهم عليا".