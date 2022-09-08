بعد 100 يوم من الزواج.. أنباء عن طلاق بوسي

ورغم ان اي منهما لم يعلق بعد لكن تأكدت الانباء اكثر بعد تداول صورة لهشام ربيع مع زوجته الأولى والحديث عن عودته إليها في الوقت الذي الغى فيه متابعته لبوسي على مواقع التواصل الاجتماعيوبدورها ألغت بوسي متابعة هشام ربيع على حسابها بانستغرام في تأكيد اخر على انفصالهمايذكر ان بوسي كانت قد انفعلت خلال حفل زفافها الى هشام ربيع وهددت بافساد الحفل والزواج قائلة "علي الطلاق ابوظ الجواز".