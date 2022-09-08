تفاصيل الحالة الصحية للفنان نزار علوان بعد أجراء عملية جراحية كبرى (صورة)

السومرية نيوز – فن

كشفت أدارة الصحفة الرسمية للفنان العراقي نزار علوان، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن حالة الصحية للأخير بعد أيام من أجراء عملية جراحية كبرى له في محافظة كربلاء.



وقالت أدارة الصفحة عبر الفيسبوك، "احبتي جمهور ومحبي الفنان نزار علوان الصورة من داخل العناية المركزة وحبينه انطمنكم عن صحته اول بأول، نرجو من الجميع الدعاء ويعود الى اهله ومحبيه بألف سلامة".



ويوم الثلاثاء أجرى الفنان نزار علوان، عملية جراحية كبرى "فتح صدر" في محافظة كربلاء.

يشار ان الفنان نزار علوان شارك في العديد من الاعمال الفنية وأبرزها مسلسل بيت الطين بأجزائه الأربعة الذي عرض على قناة السومرية.