فنانة عراقية تؤجل أغنيتها حدادا على الملكة إليزابيث (صورة)

ونشرت حسين منشورا عبر حسابها في "سناب شات" تؤكد فيه أنها ستقوم بتأجيل أغنيتها المصرية الجديدة "هدية"، وذلك احتراما لوفاة ملكة بريطانيا.وكتبت في تعليقها أنها ستقوم "بتأجيل أغنيتها حتى يوم عيد ميلادها الذي يصادف الـ16 من هذا الشهر احتراما لوفاة الملكة العظيمة".وكانت الفنانة مريم قد أعلنت عن أغنيتها الجديدة قبل نحو شهر، وهي الثانية لها.وكتبت آنذاك في منشور لها على "إنستغرام" تعليقا جاء فيه: "عشت حياتي أدور دائما ايه بيريحني"، هذا مطلع اغنيتي المصرية الجديدة، كنت دائما من محبي الأغاني المصرية وخصوصا القديمة ابيض واسود ".يذكر أن الفنانة العراقية اقتحمت مجال الغناء، مطلع العام الجاري، وذلك من خلال أغنية "ليا وحدي"، والتي أثارت جدلا واسعا، بسبب جرأة الفيديو كليب الخاص بها.