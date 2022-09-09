وفاة فنان ومخرج مصري

وأعلنت خبر وفاته ابنة شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت مروة هاشم: "إنا لله وإن إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب، الأستاذ طارق محمد هاشم".يُذكر أن طارق هاشم شارك بالتمثيل في فيلم "الشياطين في إجازة" عام 1973، وفيلم "المحفظة معايا" عام 1978.