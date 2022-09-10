نادين نسيب نجيم ترّد بعد كشف جنسية حبيبها

وقالت: "مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي".وكانت نجيم نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة باللونين الأبيض والأسود أظهرت يدها بيد رجل، مصحوبةً بعبارة: "لا حاجة إلى أي كلام، فقط انتظروا".وأوضحت: "الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة".يُذكر أن نجيم تزوجت من هادي الأسمر في 16 حزيران من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما هيفن في عام 2013 وجيوفاني في عام 2014، وفي أيلول من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّياً.