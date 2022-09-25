وفي تصريح متلفز، طمأن "الزعيم" عادل إمام جمهوره في مصر والعالم العربي حول وضعه الصحي، حيث وجه رسالة إلى جمهوره قائلا: "ما فيش حاجة أنا كويس والحمد الله". واضاف: "ده كل شوية يطلع إشاعات يعني أيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".وفي رده على سؤال، كيف يعيش عادل إمام؟ أجاب الممثل المصري القدير: "لدي عزبة وبيتي أعيش فيه مع أولادي وأحفادي وسعيد جدا الحمد الله".وعن جديده في المرحلة المقبلة واستعداده لفيلم "الواد وأبوه"، أوضح عادل إمام قائلا: "لا لسة شوية وهنبتدي هو في طور الكتابة حاليا".