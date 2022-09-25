بعد ٤ أشهر من الطلاق.. بوادر مصالحة بين ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة

وبالمثل أعاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الزوج السابق لياسمين صبري متابعتها عبر حسابه على انستغرام، وسط حالة من الجدل بين ملايين المتابعين للثنائي، وتساؤلات جديدة حول عودتهما مرة أخرى، أو على الأقل تمهيد جديد لعودتهما.يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسمياً عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو الماضي بعد عامين من الزواج، وأكد الملياردير المصري أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، لافتاً إلى دهشته من الشائعات التي أحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، وتدارك مؤكداً أنه التزم الصمت لأنه لن يتمكن من "إسكات السوشيال ميديا"، فيما ألغى الثنائي منذ حينها متابعة بعضهما على انستغرام.وفي أغسطس الماضي، كان متابعو النجمة ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد تساءلوا هل عاد الثنائي مرة أخرى؟ البداية كانت عندما نشرت ياسمين لقطات لها في عطلتها الصيفية من إحدى المناطق الشاطئية، وفي إحدى اللقطات كانت تبدو على متن يخت فاخر وسط البحر.وبعد نشر صورتها بوقت قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد أبو هشيمة تبدو في المكان ذاته، وهو ما زاد من تكهنات المتابعين حول عودة الثنائي لبعضهما بعد انفصال دام لعدة شهور، عقب زواجهما لمدة سنتين، في الوقت الذي لم يكشف فيه الثنائي عن سبب الانفصال، ولكن لم يصدر أي تعليق لياسمين صبري وأبو هشيمة عن الصورتين المتداولتين ومعرفة تفاصيلهما. هل كان نشرهما قد تم بالصدفة أم أنه أمر متعمد؟