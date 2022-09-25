محمد رمضان في العراق بهذا الموعد (صورة)

ونشر رمضان صورته أثناء توقيعه على عقد حفله المقبل، معلقاً:" بإذن الله أقوى حفلة في مدينة أربيل كردستان العراق.. الحفل يوم الخميس الموافق 27 من أكتوبر بعد حفلة إسكندرية بعشرين يوما".

ويذكر أن محمد رمضان تعرض لحملة كبيرة بسبب حفله المنتظر بمحافظة الإسكندرية، إذ أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل أنه غير مرحب به هناك، وطالبوا بإلغاء الحفل، ما دفع رمضان لعمل تحدي والذهب للقاء الجمهور في الشوارع، وتردد أيضا أنه تم طرده من أحد المقاهي، ما دفع الإعلامي عمرو أديب لشن هجوم عنيف على محمد رمضان وانتقد تصرفاته بشكل قاس.