ممثل سوري يهاجم محمد رمضان: لن نستقبل المطبّع المتصهين والمنبوذ (فيديو)

ووجّه عبد الحق رسالة لمحمد رمضان بلهجة قاسية عبر مقطع فيديو قال فيه: "فشرت يا محمد رمضان أن تغنّي في دمشق.. وأن نرحّب بك".

وأضاف: "لا أهلاً ولا مرحباً ولن نرحب ولن نستقبل ونرفض استضافة هذا الفنان المطبّع المتصهين والمنبوذ".وشكك معن عبد الحق بخبر حفل محمد رمضان في سوريا، قائلا: "إن الكثير من السوريين سيعبّرون بالوسائل المتاحة كافة عن موقفهم من استضافة هذا الفنان، إذا كان (لا قدر الله) الخبر صحيحاً" بحسب تعبيره.وقال إن مجرد الإشاعة عن هذا الحفل استدعى منه أن يخرج ويعبّر عن موقفه، كما واعتبر أن هناك من يختبر موقفه من غناء الفنان محمد رمضان.موضحا : "حتى لو كان الخبر إشاعة.. وإن كان هناك في مكان ما.. من يختبر موقفنا، إليك الموقف".وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن هجوم الفنان السوري على محمد رمضان نوع من المبالغة ولم يلق كلامه ترحيبا من قبل بعض المتابعين.