كانييه ويست يرتدي "شبشباً" من الألماس(صور)

كانييه اختار أن يرتدي شيئاً يكون من خلاله حديث الجمهور، حيث وصل إلى ذلك العرض مرتدياً "شبشباً" من الألماس البراق مع جورب، ونسقه مع سترة جلدية سوداء، وبنطالٍ من الجلد الأسود.ويمكن القول بأن كانييه نال مراده، إذ علق مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الإطلالة، ومعظم التعليقات كانت على "شبشبه" المرصع بالألماس.وفي حين أن مغني الراب البالغ من العمر 45 عامًا "مشهور" بذوقه الفريد في الأحذية، بعد أن ارتدى الكثير من الأنماط.ويبدو أن مزاج كانييه بدأ بالتحسن حالياً، وتجاوز كل الأزمات التي مرَّ بها، إذ وبحسب التقارير فقد بدا الزوج السابق للنجمة الأميركية كيم كارداشيان بحالةٍ معنوية جيّدة عند وصوله إلى العرض، وظهر مبتسماً للجمهور، وهو في طريقه إلى مكان إقامته في لندن.يُذكر أن دار الأزياء البريطانية الفاخرة "بربري"، كانت قد حددت موعد عرض الأزياء هذا ليكون في 17 سبتمبر الجاري، إلا أنها ألغته عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يوم 8 سبتمبر، لتقيمه قبل يومين بعد انتهاء فترة الحداد.ورغم أن إقامته وافقت اليوم الأخير لأسبوع الموضة في ميلانو، فإن ذلك لم يمنع المشاهير من حضوره، والوجود فيه.