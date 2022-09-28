تعرض الفنان غسان اسماعيل لحادث سير مروع (صور)

أصيب الفنان و الممثل العراقي غسان اسماعيل ، يوم الاربعاء ، بجروح خطيرة اثر تعرضه لحادث سير على سريع الدورة.



ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، ان "غسان اسماعيل تعرض لحادث سير مما أدى الى اصابته بجروح"، وإصابة زوجته بجروح خطيرة " فاقدة للوعي ".