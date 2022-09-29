وفاة فنان عراقي تشكيلي – عاجل

السومرية نيوز – فن

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الخميس، وفاة الفنان التشكيلي البصري جاسم محمد الفضل.



وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي البصري جاسم محمد الفضل والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".