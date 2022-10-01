إيكر كاسياس يرد على شائعات ارتباطه بـ شاكيرا (صورة)

بحسب تقرير نشرته صحيفة Marca الإسبانية خرج إيكر عن صمته ورد على تلك الشائعات نافيًا وجود علاقة مزعومة بينه وبين شاكيرا، وكتب على ستوري إنستغرام "لا يصدق ... لا يصدق".تم تداول أخبار العام الماضي تكشف أن إيكر انفصل عن شريكته سارة كاربونيرو، بعد خمس سنوات من زفافهما في عام 2016.ويذكر ان انفصل بيكيه عن شريكته شاكيرا في يونيو من العام الجاري بعد علاقة دامت 12 عاماً، وطالبا حينها باحترام خصوصيتهما وخصوصية طفليهما ساشا 7 سنوات، وميلان 9 سنوات.