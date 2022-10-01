مسلسل جريندايزر يعود بعد غياب استمر أكثر من 40 عاماً

في ثمانينيات القرن الماضي حقق المسلسل الياباني الشهير “غريندايزر” نجاحاً باهراً على مستوى الوطن العربي، وتوقف بنهاية حلقته الـ 74، إلا أنه سيعود وذلك ضمن مشروع جديد.أعلنت شركة “مانغا” للإنتاج المشروع بالتعاون مع شركة “ديناميك بلاننغ” اليابانيّة المالكة لحقوق "جريندايزر"، من أجل استكمال المسلسل قريباً تحت اسم "بروجكت جي".ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لشركة مانغا، فإنها ستتيح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية من أجل تصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ"اليوفو" من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، وذلك من خلال مسابقة عالمية ستقوم بإطلاقها قريباً.قصة المسلسلوكانت فكرة مسلسل غريندايزر تدور على الصراع بين الخير والشر، يمثل الشر "فيغا الكبير" وهو قائد فضائي شرير يسكن في سفينته الفضائية في الفضاء الخارجي هدفه السيطرة على جميع كواكب الكون، يستخدم "فيغا" في هجومه على الكواكب الأخرى رجالا آليين وروبوتات ضخمة.وفي يوم من الأيام يقوم "فيغا الكبير" بغزو كوكب فليد المسالم، لكن يتمكن دوق فليد وهو ابن ملك الكوكب من الهرب من خلال سرقة الغرندايزر الذي كان يطور على كوكب فليد المتقدم علمياً.ويقود غرندايزر إلى الفضاء الخارجي إلى أن يسقط بعد أيام متعباً على كوكب الأرض وبعدها يعثر عليه الدكتور آمون رئيس مركز أبحاث الفضاء في اليابان ويقوم بتبني دوق فليد دون الإفصاح عن حقيقة شخصيته ويطلق عليه اسم دايسكي.وعندما يبدأ "فيغا الكبير"في مهاجمة كوكب الأرض يتفاجأ بوجود غرندايزر على الأرض، ينضم إلى جانب دوق فليد أبطال آخرون لمساندة غرندايزر، وفي نهاية المسلسل يتمكن دوق فليد وفريقه من القضاء على "فيغا الكبير" وأسطوله.