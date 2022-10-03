نادية الجندي تكشف سراً خاصاً عن حياة ياسمين عبد العزيز

وقالت الجندي: "أنا بحب ياسمين عبد العزيز وهي من أقرب أصدقائي، لأنها شخصية لذيذة ومن أطيب الناس، وتعرضت لحروب غير طبيعية ودا حرام ومينفعش، كلمة فنان لازم يبقى لها معنى عند الناس لأن الفنان دا إنسان رقيق وعلى خُلق وقدوة، إنما مينفعش فنان يعمل كدا في زميل له، ويشوه صورته ويسلط عليه جيوش إلكترونية ويتكلم عنه ويكتب عليه كلام كله كذب لمجرد إنه ناجح".وواصلت: "زمان كنت بشوف عماد حمدي بيتعامل إزاي مع فاتن حمامة وعمر الشريف، وكنت لسه داخلة التمثيل ومبتدئة في مجال التمثيل وشفتهم بيحبو بعض إزاي وبيسألوا على بعض، ولو فنان تعب بيسألو عليه، ولو حد جاله دور كان معروض على فنان تاني كان بيكلمه في التليفون ويسأله أنت رفضت الدور ليه؟ ويستأذن منه يعمل الدور ولا لأ".وأضافت: "عماد حمدي جاله دور كان معروض على ممثل آخر وقرر يكلمه ويسأله في التلفون سبب رفضه الدور ليه؟ والممثل الآخر قاله كان عندي ظروف واعمله يا عماد، وبالفعل عماد حمدي معملش الدور إلا لما أستأذن منه، ودا بيدل على الأخلاق وعلاقتهم ببعض وكانوا بيحبوا بعض إزاي".