ابتدأتها نانسي واختتمها كفوري.. تهاني وتفاعل عربي باليوم الوطني العراقي

كل عام و العراق، المتمسك دومًا بالحياة رغم الصعاب، بخير وسلام. ❤️ #اليوم_الوطني_العراقي — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 3, 2022

كل عام و احنه نحب بلدنا بصدق و نهتم لامره

كل عام و العراق حر#حر_مستقل

من الخونة و تجار الدم و الصبات و الازمات المفتعلة



كل عام والاحرار يسمعون انواع الاتهامات من اللي ما يستوعبون وجود انسان غير تابع



كل عام وحرية التعبير شعار غير واقعي يعرض صاحبه للخطر#اليوم_الوطني_العراقي pic.twitter.com/Mt64gEKCif — Alaa Hussein - الاء حسين (@actress_alaa) October 3, 2022

سلام على هضبـات العراق و شطيه والجرف والمنحـــــنى

كل عام و الشعب العراقي الحبيب بألف خير 🇮🇶#العيد_الوطني_العراقي — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 3, 2022

كل عام والشعب العراقي الحبيب بالف خير #اليوم_الوطني_العراقي احبكم هواي هواي ♥️ #العراق pic.twitter.com/pcq931aeXx — محمد شاكر (@MohamedChaker) October 3, 2022

بدوره، هنئ الفنان اللبناني وائل كفوري العراقيين بذات المناسبة قائلاً، "كل سنة والعراق وشعبه بخير وسلام وازدهار".

كل سنة و #العراق وشعبه بخير وسلام وازدهار#اليوم_الوطني_العراقي

🇮🇶 ❤️ — Wael Kfoury (@waelkfoury) October 3, 2022

وتفاعل عدد من نجوم العراق والعالم العربي مع اليوم الوطني العراقي، متمنين للشعب ممارسة حياة كريمة وبعيدة عن ويلات الخراب والدمار.وكان أول المهنئين العرب، هي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث كتبت على "تويتر"، "كل عام والعراق المتمسك دومًا بالحياة رغم الصعاب، بخير وسلام".كما غردت الفنانة العراقية الاء حسين:" كل عام واحنة نحب بلدنا بصدق ونهتم لأمره، كل عام والعراق حر ومستقل من الخونة و تجار الدم والصبات والازمات المفتعلة، كل عام وحرية التعبير شعار غير واقعي يعرض صاحبه للخطر".بدوره، كتب الفنان العراقي ستار سعد: "حب الوطن في القلب كل يوم يكبر واسمك يا العراق باقي ممجداً".من جانبه، كتب الفنان اللبناني ناصيف زيتون: "حفظ الله العراق وزاد عزه وشموخه بمناسبة اليوم الوطني العراقي".إلى ذلك، قامت الفنانة العراقية شذى حسون بنشر صورة على "انستغرام" هنأت فيها العراقيين باليوم الوطني.وقالت حسون، "كل عام والعراق العظيم بخير، يا رب يعم الأمن والسلام على شعبنا و بلدنا العراق".من جهتها، قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر تغريدة في "تويتر" جاء فيها، "العراق الحبيب الله يحميك".وكتب الفنان الأردني محمد شاكر: "كل عام والشعب العراقي الحبيب بألف خير بمناسبة اليوم الوطني العراقي"، مردفاً "احبكم هواي هواي ".