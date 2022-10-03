ابتدأتها نانسي واختتمها كفوري.. تهاني وتفاعل عربي باليوم الوطني العراقي

كل عام و العراق، المتمسك دومًا بالحياة رغم الصعاب، بخير وسلام. ❤️ #اليوم_الوطني_العراقي
— Nancy Ajram (@NancyAjram) October 3, 2022
كل عام و العراق، المتمسك دومًا بالحياة رغم الصعاب، بخير وسلام. ❤️ #اليوم_الوطني_العراقي
كل عام و احنه نحب بلدنا بصدق و نهتم لامره
كل عام و العراق حر#حر_مستقل
من الخونة و تجار الدم و الصبات و الازمات المفتعلة
كل عام والاحرار يسمعون انواع الاتهامات من اللي ما يستوعبون وجود انسان غير تابع
كل عام وحرية التعبير شعار غير واقعي يعرض صاحبه للخطر#اليوم_الوطني_العراقي pic.twitter.com/Mt64gEKCif
— Alaa Hussein - الاء حسين (@actress_alaa) October 3, 2022
كل عام و احنه نحب بلدنا بصدق و نهتم لامره
كل عام و العراق حر#حر_مستقل
من الخونة و تجار الدم و الصبات و الازمات المفتعلة
كل عام والاحرار يسمعون انواع الاتهامات من اللي ما يستوعبون وجود انسان غير تابع
كل عام وحرية التعبير شعار غير واقعي يعرض صاحبه للخطر#اليوم_الوطني_العراقي pic.twitter.com/Mt64gEKCif
حب الوطن في القلب كل يوم يكبر ❤️ واسمك يا #العراق باقي ممجداً 🇮🇶
▶️ https://t.co/BW45ZbvcTN#ستار_سعد | #اليوم_الوطني_العراقي pic.twitter.com/pHI7vi0cBr
— ستار سعد - Sattar Saad (@staarsaad) October 2, 2022
حب الوطن في القلب كل يوم يكبر ❤️ واسمك يا #العراق باقي ممجداً 🇮🇶
▶️ https://t.co/BW45ZbvcTN#ستار_سعد | #اليوم_الوطني_العراقي pic.twitter.com/pHI7vi0cBr
حفظ الله #العراق وزاد عزه وشموخه بمناسبة #اليوم_الوطني_العراقي 🇮🇶#NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/tkwo6Yu6Sc
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) October 3, 2022
حفظ الله #العراق وزاد عزه وشموخه بمناسبة #اليوم_الوطني_العراقي 🇮🇶#NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/tkwo6Yu6Sc
A post shared by haitham alshathawi ✪ (@haithamalshathawi)
A post shared by haitham alshathawi ✪ (@haithamalshathawi)
سلام على هضبـات العراق و شطيه والجرف والمنحـــــنى
كل عام و الشعب العراقي الحبيب بألف خير 🇮🇶#العيد_الوطني_العراقي
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 3, 2022
سلام على هضبـات العراق و شطيه والجرف والمنحـــــنى
كل عام و الشعب العراقي الحبيب بألف خير 🇮🇶#العيد_الوطني_العراقي
كل عام والشعب العراقي الحبيب بالف خير #اليوم_الوطني_العراقي احبكم هواي هواي ♥️ #العراق pic.twitter.com/pcq931aeXx
— محمد شاكر (@MohamedChaker) October 3, 2022
كل عام والشعب العراقي الحبيب بالف خير #اليوم_الوطني_العراقي احبكم هواي هواي ♥️ #العراق pic.twitter.com/pcq931aeXx
كل سنة و #العراق وشعبه بخير وسلام وازدهار#اليوم_الوطني_العراقي
🇮🇶 ❤️
— Wael Kfoury (@waelkfoury) October 3, 2022
كل سنة و #العراق وشعبه بخير وسلام وازدهار#اليوم_الوطني_العراقي
🇮🇶 ❤️