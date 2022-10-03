الموت يغيب فناناً لبنانياً

ونعى الممثل كميل متّى والده، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ونشر "كميل" صورته وعلق عليها بالقول: ”أنت القلب والحياة بلاك ما فيها نبض.. الله يرحمك“.وكان الراحل تعرض لأزمة صحية مفاجئة إلى جانب إصابته بالتهاب رئوي حاد أدخله المستشفى قبل أيام.