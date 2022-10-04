وفاة الإعلامية المصرية ماجدة عاصم

وكتبت سلوى عاصم شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها في "فيسبوك": "ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم. خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك. ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا".وكانت ماجدة عاصم تلعب دور ما يسمى "مذيع الربط" بين الفقرات والبرامج في التلفزيون المصري، وهو عمل استبدل حاليا بما يسمى "البرومو".كما اشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري، الذي لم تترك العمل به إلا بعد بلوغها سن التقاعد.ومن برامجها "ذكريات وحكايات" كما شاركت كمذيعة في فيلم وحيد هو "ليلة عسل" الذي عرض عام 1990.وتزوجت المذيعة الراحلة من الفنان الراحل كرم مطاوع في ثاني زيجاتها، بعد زوجها الأول الذي أنجبت منه ابنها المذيع الراحل.وتسببت وفاة نجلها في صدمة كبيرة بأوساط الإعلاميين المصريين، حيث كان في رحلة لإسبانيا ووجد ميتا في فراشه بالفندق، مما أثار موجة تعاطف كبيرة مع والدته.