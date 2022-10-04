ملابس سوبرمان للبيع في مزاد (صورة)

ويضم المزاد، الذي سيقام هذا العام بالحضور الشخصي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، قائمة موسعة من المعروضات تضم أكثر من 1500 قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار).وقال ستيفن لين الرئيس التنفيذي لشركة بروبستور لرويترز "مزاد هذا العام سيكون أكبر من أي وقت مضى. أضفنا حوالي 500 قطعة بالإضافة إلى تخصيص يوم آخر".وتشمل أبرز المعروضات في المزاد زي سوبرمان الكامل الذي ارتداه الممثل كريستوفر ريف في أفلام سوبرمان بين عامي 1978-1987، وقفازات فيدر السوداء التي ظهرت في أول فيلم من سلسلة أفلام (حرب النجوم) عام 1977، ونسخة الكتاب المقدس التي أخفت مطرقة الصخور في فيلم (شاوشانك ريدمبشن) أو "خلاص شاوشانك" في عام 1994.ويعرض المزاد أيضا نسخة مطبوعة من الإصدار الأول من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" الصادرة عام 2001 وخوذة الطيار ليتل نيلي التي ارتداها الممثل شون كونري عام 1967 في فيلم (يو أونلي ليف توايس) أو "أنت تعيش مرتين فقط" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.كما ستعرض تذكارات الموسيقى كفئة جديدة في المزاد هذا العام، مع تخصيص يوم لها.واختار لين جيتارا عزف عليه المغني نويل جالاجر في ألبوم وجولة (بي هير ناو) أو "كن هنا الآن" ليكون عنصرا رئيسيا في المزاد. ويقدر ثمنه بما يترواح بين 300 ألف و500 ألف دولار.وسيكون بمقدور عشاق الموسيقى أيضا المزايدة على زي رواد الفضاء الذي ارتداه المغني ديفيد بوي خلال أغنية مصورة بعنوان (آشيز تو آشيز) "من الرماد إلى الرماد"، وطلب للحصول على رخصة سلاح موقع من المغني الراحل إلفيس بريسلي، وقائمة أغان كتبها ديف جرول بخط يده ضمن جولة بعنوان "نيفر مايند" لفرقة نيرفانا الموسيقية. وقال لين، الذي ظل يجمع القطع والأزياء لأكثر من 30 عاما، إن المناخ الاقتصادي الحالي يعزز المبيعات.وأضاف أن المزاد الذي نظمته شركة بروبستور في يونيو الماضي في لوس انجليس حطم الأرقام القياسية حيث تم بيع ألفي قطعة بأكثر من عشرة ملايين دولار.وقال "إنه أمر مثير جدا للاهتمام، لقد رأينا هذا يحدث تماما في عامي 2007 و2008 خلال الأزمة المالية العالمية... إذ يبحث الناس عن أصول ثابتة ومقتنيات كهذه لاستثمار أموالهم فيها".وسيعقد مزاد تذكارات بروبستور الترفيهية بمقر أكاديمية بافتا البريطانية للأفلام في وسط لندن، وستكون المزايدة متاحة أيضا عبر الإنترنت أو الهواتف، في الفترة من الثالث حتى السادس من نوفمبر.