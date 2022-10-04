اول رد لـ ناصيف زيتون حول علاقته بـ دانييلا بعد تسريب صورة لهما (فيديو)

وردا على حقيقة العلاقة العاطفية التي تجمعه بدانييلا، قال ناصيف في مقابلة له مع برنامج "ذا انسيدر بالعربي:"لن أنفي أو أؤكّد ولن اتحدّث بالموضوع إلا عندما أريد أنا التحدث به".واضاف:"عندما يصبح الأمر جدّيا أي خطوبة أو زواج بشكل رسمي سأتحدث مباشرة بالموضوع وبالعلن".ويذكر أن ناصيف زيتون أعلن في وقت سابق خسارته لأمواله قائلًا: "رضيت لأن حالي مثل حال الشعب اللبناني.. فكل من له ودائع في المصارف خسرها".