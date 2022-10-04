أول رد للفنان "محمد رمضان" بعد رفض الجمهور استقباله في الاسكندرية

وكان بعض المواطنين المصريين في الإسكندرية دشنوا حملة لمنع إقامة حفل رمضان تحت عنوان "إسكندرية لا ترحب بك"، وتفاعل معها عدد كبير من الشخصيات العامة من بينهم محافظ الشرقية السابق.وجاء إلغاء الحفل استجابة للحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، فبرغم تصريح نقابة الموسيقيين بإقامة الحفل، إلا أن الجهة المنظمة قررت الاستجابة للدعوات.وفي رده على القرار، نشر محمد رمضان فيديو لتجمهر معجبيه حوله عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليه قائلا: "عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد، بس معندكش على الأرض محبتي، ولا عندك عزوة بجد.. ليلة وسط الناس ب١٠٠٠ حفلة، اللهم ديمها نعمة".ويأتي قرار إلغاء حفل الإسكندرية بعد ساعات من قرار نقابة الفنانين بسوريا بعدم منح رمضان تصريحا لإقامة حفل غنائي بدمشق.وقالت النقابة في بيان نشرته الإثنين، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "تقرر عدم الموافقة على إقامة" هذا الحفل".وأضاف البيان أن "ما تقوم به بعض مواقع التواصل من نشر أخبار ملفقة خلاف ذلك لا يخرج عن سياستهم الإعلامية في التضليل والابتعاد عن المهنية".