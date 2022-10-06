بعد 5 أشهر من وفاته.. القضاء يحسم جدل ابن سمير صبري

ونشرت "جريدة الوطن" صورة من إعلام الوراثة ويفيد، أنّ الورثة الشرعيين لسمير صبري، 5 من أبناء أعمامه، وهم: رمزي عثمان إبراهيم قدري، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ومحمد عبد المنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل.بداية قصة ابن سمير صبريوكانت الشهور الماضية، قد شهدت جدلًا كبيرًا حول صحة وجود ابن سمير صبري، من عدمه، كما أنّ الماكيير محمد عشوب، قال عبر موقع فيسبوك، أنّ له أكثر من ابن، أحدهما من فنانة مصرية، رفض ذكر اسمها، وتابع: "أنا شفت مرآته الأجنبية بنفسي وابنه كمان، لما كنت في لندن.. كل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".