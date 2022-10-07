بعد اتهامه بخنق أحد أبنائهما.. براد بيت يرد على اتهامات أنجلينا جولي

وأكد براد بت رفضه القاطع لادعاءات طليقته، رغم أنه اعترف بارتكابه بعض التصرفات الخاطئة في وقت سابق.‎وصرحت محامية بيت الشخصية، آن كيلي، أن رواية أنجلينا جولي آخذة بالتطور، ففي كل مرة تكشف فيها أحداثا جديدة، كما تدعي أمورا لا صحة لها من الأساس.‎وأضافت المحامية أن براد تحمل مسؤولية ما اقترفه سابقا، لكنه الآن لن يعترف بفعل لم يرتكبه، وقالت: "اعترف براد بكل ما أقدم على فعله منذ اليوم الأول، على عكس الطرف الآخر، لكنه يرفض تحمل مسؤولية أي شيء لم يفعله، لقد كان الطرف المتلقي لكل نوع من أنواع الهجمات الشخصية والتضليل".‎وسابقا، زعمت جولي أن بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وكذلك أمسك بها من رأسها وهزها بقوة، كما أنه في ذات مرة سكب العجة عليها، والنبيذ الأحمر على أطفاله.‎وأضافت أنجلينا أن براد ألقى بنفسه للوراء باتجاه مقاعد الطائرة في محاولة للتخلص منها، لأنها كانت تمسك به من الخلف، ما تسبب في إصابتها بجروح في الظهر والمرفق.‎وتابعت أنجلينا، قائلة: "أسرع الأطفال وحاولوا جميعهم بشجاعة أن يحموا بعضهم بعضا. لكن قبل انتهاء الشجار، قام براد بخنق أحد الأطفال، وضرب آخر في وجهه، فيما كان يتوسل إليه بعض منهم ليتوقف عما يفعله؛ إذ كانوا مذعورين، وأغلبهم كان يبكي".‎وفتح "مكتب التحقيقات الفيدراليFBI " تحقيقا مع براد بيت في سبتمبر عام 2016 على خلفية تلك الواقعة، ومع هذا، فإن السلطات لم توجه له أي اتهامات جنائية، وخرج هو بنفسه في تصريحات شهيرة أواخر 2019 ليؤكد من خلالها أنه صار أكثر عقلانية ورصانة.ومن الجدير ذكره أن تلك الواقعة التي شهدت تلك المشاجرة المحتدمة أنجلينا جولي وبراد بيت على متن الطائرة الخاصة في 2016 كانت سببا في طلبها الطلاق بعدها بأيام.