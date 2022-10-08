خلاف سيرين عبد النور ونادين نجيم يتوسع.. منتج لبناني يتدخل

صادق الصباح ينفي في مقابلة مع "النهار" تصريحات سيرين عبدالنور بحق نادين نجيم وأكد عتبه على عبدالنور التي أدلت بتصريح لا يليق بالمكان الذي تتواجد فيه👇@sadeksabbah @nadinenjeim @CyrineAbdlNour #العراب pic.twitter.com/qubntc3lfC
— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) October 7, 2022
صادق الصباح ينفي في مقابلة مع "النهار" تصريحات سيرين عبدالنور بحق نادين نجيم وأكد عتبه على عبدالنور التي أدلت بتصريح لا يليق بالمكان الذي تتواجد فيه👇@sadeksabbah @nadinenjeim @CyrineAbdlNour #العراب pic.twitter.com/qubntc3lfC
المنتج صادق الصباح يؤكد أنه لم يطرح على نادين نجيم فكرة أي عمل مع سيرين عبد النور عكس ما حاولت الأخيرة الترويج له وأشار الى أنه يفهم ردة فعل نادين@sadeksabbah @nadinenjeim @CyrineAbdlNour #العراب pic.twitter.com/QgUWybDpqI
— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) October 7, 2022
المنتج صادق الصباح يؤكد أنه لم يطرح على نادين نجيم فكرة أي عمل مع سيرين عبد النور عكس ما حاولت الأخيرة الترويج له وأشار الى أنه يفهم ردة فعل نادين@sadeksabbah @nadinenjeim @CyrineAbdlNour #العراب pic.twitter.com/QgUWybDpqI