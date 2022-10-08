تفاعل النجوم في يوم المولد النبوي (صور)

بدوره هنّأ محمد صلاح الأمة الإسلامية بهذا اليوم في تغريدة على تويتر قال فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة — Mohamed Salah (@MoSalah) October 7, 2022 أما حسين الجسمي فقد أطلق أغنية في هذه المناسبة حملت اسم "يا كاملاً في الخلق" وطرحها قبل ساعات على قناته على يوتيوب ، وشارك الجسمي مقطع من الأغنية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

"صلّ اللهم وسلم وبارك على أشرف خلق الله، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، واجمعنا بهم يوم الدين".

كل عام و أنتم بخير. #المولد_النبوي_الشريف — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) October 8, 2022 منذر رياحنة شارك مقطع من فيلم "الرسالة"، وأرفقه بتعليق قال فيه: "كل عام وأنتم بكل المحبة والسلام".

مولد نبوي شريف مبارك.. كل سنة وانتو بخير ووطنا العربي بسلام واستقرار

ينعاد عليكن بكل شي حلو بتتمنو🙏🏻❤️ — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) October 7, 2022

النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر❤️

مولد نبوي شريف مبارك ينعاد علينا جميعًا بالخير والبركة🙏🏻 — Nader Al Atat (@naderalatat) October 7, 2022

تامر حسني نشر مقطع من كليب أغنيته "حبيبي يا رسول الله" الذي طرحه قبل حوالي 10 سنوات، وأرفقه بتعليق كتب فيه: " كل عام وأنتم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف اوصيكم بكثرة الصلاة على حبيبنا ونبينا مُحمد عليه أفضل الصلوات والسلام".وشاركت يارا تغريدة على توتير كتبت فيها: "أهنئكم بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، كل عام بدوام الصحة".وتفاعل ناصيف زيتون مع هذه المناسبة وغرّد على تويتر "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف".نادين نجيم شاركت على تويتر أيضاً صورة كُتب فيها "المولد النبوي الشريف لك عام وأنتم بخير".ومن النجوم الذين تفاعلوا في مناسبة مولد النبي محمد، صفاء سلطان التي شاركت صورة عبر خاصية الستوري في انستقرام كُتب فيها "بمناسبة المولد النبوي الشريف كل عام والأمة الإسلامية بخير".أما محمد عساف فشارك تغريدة وكتب فيها: "صلّ اللهم وسلم وبارك على أشرف خلق الله، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلة وصحبه أجمعين، واجمعنا بهم يوم الدين، كل عام وأنتم بخير".فيما غردت كارول سماحة في هذه المناسبة وكتبت: "مولد نبوي شريف مبارك.. كل سنة وأنتم بخير ووطنا العربي بسلام واستقرار، ينعاد عليكم بكل شي حلو بتتمنو".أمل حجازي شاركت مقطع فيديو لها أثناء أدائها أغنية "رقت عيناي شوقاً" وأرفقته بتعليق "عيد مولد نبوي مبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركة".بدوره غرّد نادر الأتات على توتير وكتب: "النور في الكون انتشر ابتهاجاً بميلاد سيد البشر، مولد نبوي شريف مبارك ينعاد علينا جميعًا بالخير والبركة".