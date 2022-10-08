تفاعل النجوم في يوم المولد النبوي (صور)

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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
أهنئكم بمناسبة عيد #المولد_النبوي_الشريف 🌙
كل عام بدوام الصحة 🙏🏼#Yara | #يارا pic.twitter.com/yBpcJB4m9g
— Yara (@yara_lb) October 8, 2022
أهنئكم بمناسبة عيد #المولد_النبوي_الشريف 🌙
كل عام بدوام الصحة 🙏🏼#Yara | #يارا pic.twitter.com/yBpcJB4m9g
كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد #المولد_النبوي_الشريف 🌙🤍 #NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/V2EIOHH7PE
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) October 8, 2022
كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد #المولد_النبوي_الشريف 🌙🤍 #NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/V2EIOHH7PE
🤲🏼 pic.twitter.com/3yCewTTwE3
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 7, 2022
🤲🏼 pic.twitter.com/3yCewTTwE3
كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة
— Mohamed Salah (@MoSalah) October 7, 2022
كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة
أما حسين الجسمي فقد أطلق أغنية في هذه المناسبة حملت اسم "يا كاملاً في الخلق" وطرحها قبل ساعات على قناته على يوتيوب ، وشارك الجسمي مقطع من الأغنية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
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A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)
A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)
"صلّ اللهم وسلم وبارك على أشرف خلق الله، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، واجمعنا بهم يوم الدين".
كل عام و أنتم بخير. #المولد_النبوي_الشريف
— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) October 8, 2022
"صلّ اللهم وسلم وبارك على أشرف خلق الله، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، واجمعنا بهم يوم الدين".
كل عام و أنتم بخير. #المولد_النبوي_الشريف
منذر رياحنة شارك مقطع من فيلم "الرسالة"، وأرفقه بتعليق قال فيه: "كل عام وأنتم بكل المحبة والسلام".
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A post shared by Monther Rayahnah | منذر رياحنه (@montherrayahnah)
A post shared by Monther Rayahnah | منذر رياحنه (@montherrayahnah)
مولد نبوي شريف مبارك.. كل سنة وانتو بخير ووطنا العربي بسلام واستقرار
ينعاد عليكن بكل شي حلو بتتمنو🙏🏻❤️
— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) October 7, 2022
مولد نبوي شريف مبارك.. كل سنة وانتو بخير ووطنا العربي بسلام واستقرار
ينعاد عليكن بكل شي حلو بتتمنو🙏🏻❤️
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A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy)
A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy)
النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر❤️
مولد نبوي شريف مبارك ينعاد علينا جميعًا بالخير والبركة🙏🏻
— Nader Al Atat (@naderalatat) October 7, 2022
النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر❤️
مولد نبوي شريف مبارك ينعاد علينا جميعًا بالخير والبركة🙏🏻